Man Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Medien auf Hinweise zu Man -Jersey untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Man -Jersey diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Von Analysten wird die Man -Jersey-Aktie derzeit insgesamt als "Gut" bewertet. Dies basiert auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Allerdings haben Analysten, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, zu einer anderen Einschätzung tendiert - die durchschnittliche Empfehlung für Man -Jersey aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (278,5 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 30,08 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei der Man -Jersey-Aktie zeigt sich, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 55,81 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 49,46). Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Man -Jersey-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 224,63 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 214,1 GBP, was einem Unterschied von -4,69 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie auch in der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Man -Jersey-Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die Einschätzung von Analysten und technischen Indikatoren als "Neutral" eingestuft.