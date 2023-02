Mammotion präsentiert den Roboter-Rasenmäher der LUBA-Serie auf der NHS2023

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Erweiterung des Portfolios der LUBA-Serie, um besser auf den Kundenbedarf einzugehenMammotion (https://mammotion.com/?utm_source=2.3Homepage&utm_medium=PR), ein Pionier im Bereich robotischer Elektrolösungen für den Außenbereich, nahm an einer der renommiertesten Messen für die Hardware- und Heimwerkerbranche, der National Hardware Show in Las Vegas, teil. Vor Kurzem wurde die LUBA-Serie (https://mammotion.com/pages/luba-series?utm_source=2.3productpage&utm_medium=PR) um ein Sortiment von kabellosen Roboter-Rasenmähern erweitert. Die Produkte wurden auf der NHS2023 erstmals präsentiert.Die integrierten RTK- und Multisensor-Navigationssysteme sind die wichtigsten Merkmale der LUBA-Serie. Anwender können die Mammotion-App verwenden, um Landkarten zu erstellen und verschiedene Mähbereiche einzurichten, ohne Kabel verlegen zu müssen. Um verschiedene Rasenmäh-Anforderungen zu erfüllen, ist die LUBA-Serie in drei Modellen erhältlich: LUBA AWD 5000, LUBA AWD 3000 und LUBA AIR 1000.LUBA AWD 5000 und LUBA AWD 3000 sind mit einem Allradantrieb ausgestattet, der Steigungen bis zu 75 %, schwierigstes raues Gelände und komplexe Rasen-Layouts bewältigen kann. Sie sind für zwei Rasenflächengrößen erhältlich: bis zu 5.000 m2 (1,25 Acres) und 3.000 m2 (0,75 Acres).LUBA AIR 1000 ist mit einem Hinterradantriebsystem und omnidirektionalen Laufrädern mit großem Durchmesser ausgestattet. Er wurde für gewöhnliche Heimrasenflächen entwickelt und verfügt über effektive Traversal- und Lenkfunktionen. Die ideale Rasengröße beträgt weniger als 1.000 m2 (0,25 Acres).„Wir sind begeistert, an der NHS2023 teilzunehmen", sagt Jidong Wei, CEO von Mammotion. „Die Messe bietet die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten und Vorteile innovativer Produkte zu präsentieren und dabei Beziehungen mit Branchenexperten und potenziellen Kunden aufzubauen. Wir haben die neuesten Trends und gemeinsame Erfahrungen entdeckt."Mammotion wird weiterhin in innovative Roboterlösungen und Technologien investieren, um einen effizienten und umweltfreundlichen Outdoor-Lifestyle zu schaffen, der Nutzern ein besseres Leben ermöglicht. Das Unternehmen sucht weltweit nach Industriepartnern. Wenn Sie daran interessiert sind, ein Händler zu werden, kontaktieren Sie uns bitte unter distribution@mammotion.com.Vorbestellungen für die LUBA-Serie sind ab sofort im Mammotion Online Store (https://mammotion.com/pages/na-store?utm_source=2.3+Store&utm_medium=PR) möglich. Kaufen Sie jetzt ein wirklich freihändiges Mäherlebnis.Informationen zu MammotionMammotion wurde im Januar 2022 gegründet und ist bestrebt, einen intelligenteren, effizienteren und umweltfreundlichen Outdoor-Lifestyle zu ermöglichen, indem es innovative Elektrorobotik-Lösungen anbietet. Die Kernmitglieder des Teams waren zuvor in weltweit führenden Robotik- und UAV-Unternehmen tätig. Mammotion hat die siebenjährige Erfahrung von AgileX Robotics mit fortschrittlicher robotischer chassis-basierter Hardware und Algorithmus-Technologie übernommen und bietet Robotiklösungen der nächsten Generation für professionelle Anwender und Verbaucher an.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1995525/Mammotion_Showcased_LUBA_Series_Robot_Lawn_Mowers_at_NHS2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mammotion-prasentiert-den-roboter-rasenmaher-der-luba-serie-auf-der-nhs2023-301738907.htmlPressekontakt:Angel Feng,PR Manager,angel.feng@mammotion.comOriginal-Content von: Mammotion Technology, übermittelt durch news aktuell