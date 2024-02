Mammoth Resources Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Mammoth liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 100, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Mammoth veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen konnte bei Mammoth keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb das Sentiment und Buzz insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mammoth-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,015 CAD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer Abweichung von -25 Prozent.

Insgesamt wird die Mammoth-Aktie somit in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.