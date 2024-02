Mammoth Energy Services Aktie: Das ist die Höhe!

Das Sentiment und der Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Analyse von Mammoth Energy Services ergab interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da eine erhöhte Aktivität zu erkennen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Aktienkurs von Mammoth Energy Services liegt derzeit bei 3,71 USD und ist damit -9,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -15,68 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Mammoth Energy Services verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,58 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 28,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -68,95 Prozent für Mammoth Energy Services bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 28,37 Prozent im letzten Jahr, wobei Mammoth Energy Services 68,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Mammoth Energy Services in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie berücksichtigt wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich nach unserer Einschätzung daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.