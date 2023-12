Mammoth Energy Services Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Mammoth Energy Services liegt bei 1,25 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 45,2 und wird als Indikator für eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau angesehen. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Mammoth Energy Services als überbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 40,78, was insgesamt 31 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (31,23). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Mammoth Energy Services derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 28,23 Prozentpunkte (0 % gegenüber 28,23 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "schlecht" führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" zeigt sich, dass Mammoth Energy Services eine Rendite von -13,08 Prozent erzielt hat, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 19,51 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Mammoth Energy Services mit 32,59 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating.