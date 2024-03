Mammoth Energy Services Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Diskussionen über Mammoth Energy Services in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung bezüglich des Titels. In den letzten beiden Wochen gab es insgesamt viele negative Meinungen und Kommentare. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mammoth Energy Services mit einem Wert von 32,03 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,53, was einer Überbewertung von 8 Prozent entspricht. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,44 Punkte, was bedeutet, dass Mammoth Energy Services momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist das Wertpapier ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Mammoth Energy Services wird damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Mammoth Energy Services derzeit ein "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,39 USD, womit der Kurs der Aktie (3,56 USD) um -18,91 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,75 USD, was einer Abweichung von -5,07 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".