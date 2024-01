Mammoth Energy Services Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Diskussionen über Mammoth Energy Services in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Mammoth Energy Services in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Mammoth Energy Services mit einem Wert von 37,29 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (31,29) um 19 Prozent höher bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die fundamentale Analyse das Unternehmen als "Schlecht" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Mammoth Energy Services beträgt 78, was auf eine Überbewertung hindeutet und daher zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,62, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Mammoth Energy Services mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (28,25 %) deutlich niedriger. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.