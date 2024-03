Mammoth Energy Services Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Mammoth Energy Services als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 36,84 und der RSI25 liegt bei 50,28, was beide zu einer neutralen Empfehlung führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 4,39 USD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,7 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein neutraleres Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bei 0 Prozent liegt, was 9,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche ist. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik der Mammoth Energy Services-Aktie von der Redaktion als schlecht bewertet.

Im Vergleich zur Branche hat die Aktie von Mammoth Energy Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 21,95 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -28,28 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.