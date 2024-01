Mamba Exploration Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mamba Exploration. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54 Punkte, was bedeutet, dass Mamba Exploration derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, auch hier ist Mamba Exploration weder überkauft noch überverkauft (Wert: 41,18), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Somit wird Mamba Exploration insgesamt als "Neutral" für diesen Analysepunkt bewertet.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Mamba Exploration konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Mamba Exploration daher auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Mamba Exploration derzeit ein "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs GD200 verläuft bei 0,07 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,046 AUD) um -34,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,04 AUD, was einer Abweichung von +15 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen konnten weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt werden, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung für Mamba Exploration.