MamaMancini's Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktienanalyse für Mama's Creations zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,83 USD 24,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +46,81 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einstufung basierend auf der charttechnischen Sicht für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 17,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mama's Creations-Aktie derzeit überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Mama's Creations von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung eine neutrale Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor. Dadurch erhält die Mama's Creations-Aktie ein "Schlecht"-Rating.