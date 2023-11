Malteries Franco-Belges Société Anonyme Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Malteries Franco Belges-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 17,65, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 24, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Analyse. Bei Malteries Franco Belges gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Für Malteries Franco Belges war die Diskussion in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 598,33 EUR. Der letzte Schlusskurs von 650 EUR weicht somit um +8,64 Prozent ab und wird daher charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (583,3 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Malteries Franco Belges-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung sowohl auf Basis des RSI, des Sentiments in den sozialen Medien als auch der charttechnischen Analyse.