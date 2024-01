Malteries Franco-Belges Société Anonyme Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Malteries Franco Belges in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu liefern. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, so dass der Gesamteindruck als "neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Malteries Franco Belges-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 597,98 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 610 EUR weicht um +2,01 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (610,4 EUR) weist mit einer Abweichung von -0,07 Prozent eine ähnliche "neutrale" Bewertung auf.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, deutet darauf hin, dass die Malteries Franco Belges-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 72 liegt. Dies führt zu einem "schlechten" Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Entwicklung und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "schlechtes" Rating für Malteries Franco Belges.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren, zeigt sich, dass die Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in den letzten Monaten kaum verändert, was zu einer Gesamteinschätzung als "neutral" führt. Insgesamt kann die Aktie von Malteries Franco Belges daher als "neutral" bewertet werden.