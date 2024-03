Malteries Franco-Belges Société Anonyme Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Malteries Franco Belges heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Malteries Franco Belges weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,84, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind und der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Malteries Franco Belges beschäftigt war.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Malteries Franco Belges derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 599,8 EUR, während der Kurs der Aktie bei 625 EUR liegt, was einer Abweichung von +4,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 616,7 EUR führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Malteries Franco Belges ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Malteries Franco Belges.