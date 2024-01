Malteries Franco-Belges Société Anonyme Aktie: Der Knaller!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Malteries Franco Belges wurden in den vergangenen Monaten genauer unter die Lupe genommen. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 598,13 EUR für die Aktie von Malteries Franco Belges. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 635 EUR, was einer positiven Veränderung von 6,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (607,2 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Malteries Franco Belges zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Malteries Franco Belges. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.