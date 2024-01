Malibu Boats Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Malibu Boats zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -7,05 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 2,88 Prozent liegt Malibu Boats mit 9,93 Prozent deutlich darunter. Daher hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese basierend auf dem aktuellen Kursniveau der Aktie 0 Prozent, was 15,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte, 15,41) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Malibu Boats eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die Malibu Boats derzeit als "Neutral" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 52,66 USD, während der Kurs der Aktie (52,33 USD) um -0,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 47,85 USD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +9,36 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Malibu Boats in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Malibu Boats diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.