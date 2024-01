Malayan Banking Bhd Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Malayan Banking Bhd hat kürzlich eine Dividendenrendite von 6,33 Prozent bekannt gegeben, was 132,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Im Vergleich zu anderen Handelsbanken wird die Malayan Banking Bhd als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,95 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 15,42 bei 23 Prozent. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,39 USD lag und der aktuelle Kurs bei 4,94 USD liegt, was einer Abweichung von +12,53 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 5,66 USD liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-12,72 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber der Malayan Banking Bhd. Es gab überwiegend positive Diskussionen, während an drei Tagen neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Malayan Banking Bhd daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird das Unternehmen auch von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.