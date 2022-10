Malaika Mihambo und 30 Marken als Superbrands Germany 2021/2022 ausgezeichnet

Veitsbronn (ots) -Mit dem Superbrands Germany Tribute Event fand das aktuelle internationale Marken-Auszeichnungsverfahren am 19.10.2022 seinen Höhepunkt. Als Persönlichkeit des Jahres wurde die Olympia-Siegerin und zweifache Weltmeisterin im Weitsprung Malaika Mihambo geehrt. Die exklusive Gala fand zum ersten Mal im historischen Herzog-Friedrich-August-Saal der Wiesbadener Casino-Gesellschaft statt.Wiesbadens Bürgermeister - Dr. Oliver Franz - begrüßte in Vertretung von Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende die Gäste und freute sich über die erstmalige Superbrands-Gala in seiner Heimatstadt. Seine Grußbotschaft beeindruckte auch durch äußerst komplexes und analytisch sensibles Fachwissen über Markenbildung und Markenstärke und dies weit über reine "Städte-Marken" hinaus.Eine 22-köpfige hochrangige Jury hat in einem aufwendigen Bewertungsverfahren die besten und stärksten Marken Deutschlands gewählt.Die Superbrands Germany 2021/2022 sind:adidas, Aral, Avery Zweckform, BIG BOBBY-CAR, Bitburger, BUNTE, CARGLASS, cewe, CosmosDirekt, Deutsche Bank, eprimo, FC Bayern München, Fissler, hansgrohe, HOFBRÄUHAUS MÜNCHEN, HÖRZU, Jura, Krups, LAMBERTZ, Miele, ntv, Postbank, Stiebel Eltron, uvex, VARTA, weber, württembergische und WüstenrotMalaika Mihambo - die Persönlichkeit des JahresAls besonderes Highlight des Abends wurde Malaika Mihambo als Superbrand Germany Persönlichkeit 2021/2022 geehrt. Sie ist wohl Deutschlands bekannteste Leichtathletin und mit ihrem Olympia-Sieg und zweifachen Weltmeistertitel im Weitsprung, eine der erfolgreichsten und beliebtesten.Eine sehr empathische Laudatio hielt Christine Langner, charmante Sportmoderatorin von ntv, die vor allem die außergewöhnliche mentale Stärke von Malaika Mihambo hervorhob und ihren unermüdlichen Einsatz für ihren Verein "Malaikas Herzsprung", der benachteiligten Kindern den Zugang zu Sport und Leichtathletik ermöglicht.Sonderpreise für Aktion Deutschland Hilft und UNICEFAuch dieses Mal wurden zwei Organisationen wieder mit Ehrenpreisen ausgezeichnet: Die Aktion Deutschland Hilft und UNICEF erhielten die Auszeichnung als "Social Superbrands Germany".In seiner Laudatio hob Robert Pölzer, Chefredakteur der BUNTE, den unermüdlichen Einsatz beider Hilfsorganisationen hervor, deren wertvolle Arbeit seit Jahrzehnten das Leid von Millionen von in Not geratenen Menschen weltweit lindert.Jury-Mitglieder der Superbrands Germany 2021/2022:Prof. Dr. Carsten Baumgarth (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)Rainer Barth (DIE PREUSSEN- THE BRAND CONSULTANTS)Hans-Christian Biedermann (SpecialKey GmbH.)Cornelia Dienstbach (Markenexpertin)Constantin Dudzik (Scholz & Friends Group)Helmut Fleischer (Helmut Fleischer Consulting GmbH)Oliver Klein (cherrypicker Agency)Prof. Dr. Paul Lange (Partner der Kanzlei Siebeke Lange Wilbert)Fritz Lietsch (ALTOP Verlags- und Vertriebsgesellschaft für umweltfreundliche Produkte)Claudia Mina (POST*PRODUKTION ZAUBER)Stephan Moritz (MOKOH Music GmbH)Robert Perl (IMPACT IRC)Christoph Pietsch (Publicis Groupe Germany)Robert Pölzer (BURDA)Christian Rätsch (SAATCHI & SAATCHI GMBH)Boris T. Schepker (Parasol Island Filmproduktion))Elke Schneiderbanger (ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH)Dietrich Schulze van Loon (ORCA van Loon Communications GmbH)Dieter Schweer (schweer-punkt)Manfred Spaltenberger (Deutsches Institut für Erfindungswesen)Edith Stier-Thompson (news aktuell GmbH)Tobias Weitzel (BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH)Prof. Dr. Carsten Baumgarth, Experte für strategisches Marketing und Markenbildung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht aus Berlin, begeisterte mit seiner spannenden Keynote zu den Themen Markenliebe, "Eye Level ist nicht Buy Level" (das "Handelsgesetz", dass Produkte im Regal häufiger gekauft werden, wenn sich diese auf Augenhöhe befinden) sowie "Shrinkflation" (Reduzierung des Packungsinhaltes bei gleichbleibender unverbindlicher Preisempfehlung). Alles Themen aus seinem erfolgreichen Instagram-Wissenschaftskanal "Brückenbau Marke", dessen Ziel es ist, Wissenschaft und Forschung mit der Praxis zusammenzubringen, um gegenseitig voneinander zu profitieren.Über Superbrands:Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit mehr als 27 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Errungenschaften und Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und promotet.Die Organisation genießt weltweit hohes Ansehen. Zur Dokumentation der besten Marken gibt Superbrands in jedem Land einen exklusiven großformatigen Bildband heraus.Das aktuelle Buch der Superbrands Germany 2021/2022 erschien zum Tribute Event am 19. 