Malaga Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Malaga beträgt derzeit 35,71, was 115 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 16 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Vergleich zu anderen Aktien üblich ist. Dies lässt auf eine mittlere Diskussionsintensität schließen und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Malaga in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Die Dividendenrendite von Malaga liegt derzeit bei 4,12 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 139,01 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Malaga beträgt derzeit 72,73 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Malaga daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.