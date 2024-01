Malaga Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Malaga-Aktie wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Malaga bei 9,49 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 15,42. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Malaga liegt bei 39,47, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Malaga neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie aufgrund des neutralen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Malaga bei 21,88 USD liegt, während der Aktienkurs bei 23 USD liegt, was einer Abweichung von +5,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 22,78 USD, was einer Abweichung von +0,97 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.