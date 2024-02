Malaga Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie von Malaga weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,12 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,55 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich bei Malaga eine mittlere Aktivität, weshalb das Sentiment als neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Malaga einen Wert von 35 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 32 haben. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Malaga-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,25 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 22,8 USD weicht nur um 2,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als neutral bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Malaga-Aktie sowohl in fundamentalen als auch in technischen Kategorien eine neutrale Bewertung.