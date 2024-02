Mako Gold Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Mako Gold-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,02 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,014 AUD) vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von -30 Prozent. Jedoch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, welcher aktuell bei 0,01 AUD liegt, was einer Abweichung von +40 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, wird bei Mako Gold eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtergebnis "Schlecht".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), führt bei Mako Gold zu einer Einstufung als "Schlecht", da der RSI bei 100 liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ist die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mako Gold. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.