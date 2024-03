Mako Gold Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Mako Gold liegt bei 33,33, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 63,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Mako Gold veröffentlicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Mako Gold beschäftigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mako Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,014 AUD) liegt deutlich darunter (-30 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+40 Prozent) und somit ein "Gut"-Rating. In Summe wird die Mako Gold-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mako Gold zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Mako Gold die Note "Schlecht".