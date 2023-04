Maklernetzwerk SAFETI Immobilien jetzt in Deutschland

Berlin (ots) -- Führendes französisches Maklernetzwerk (210 Millionen Euro Umsatz in 2022) schreibt internationale Erfolgsstory in Deutschland fort- SAFETI bietet Maklern beste Rahmenbedingungen für selbstständiges Arbeiten- Top-Konditionen am Markt - 70 bis 99 Prozent Provision möglichDas in Frankreich gegründete Maklernetzwerk SAFTI Group mit Fokus auf dem Verkauf von Wohnimmobilien setzt seine erfolgreiche Expansion in Europa fort und vollzieht mit SAFETI Immobilien den Markteintritt in Deutschland. Nach Spanien und Portugal ist Deutschland damit bereits das dritte Land außerhalb Frankreichs, in dem das Maklernetzwerk existiert. "Deutschland ist der größte Immobilienmarkt Europas und trotzdem ist die Eigentumsquote eine der niedrigsten in der EU. Wir wollen Maklern in der ganzen Bundesrepublik dabei helfen, das Potenzial dieses Marktes zu heben", sagt Ingrid Livet, Geschäftsführerin der SAFETI Deutschland GmbH.Die SAFTI Group ist seit der Gründung 2010 rentabel und wickelte im vergangenen Jahr über 26.000 Transaktionen mit einem Transaktionsvolumen von 5,6 Mrd. EUR und einem Gesamtumsatz von 210 Mio. EUR ab. Das europäische Netzwerk umfasst mehr als 6.500 Makler in vier Ländern, darunter bereits 60 aktive Makler und Maklerinnen in Deutschland.Ingrid Livet sagt: "Der Gründungsgedanke von SAFETI war es, den Makler vom Maklerbüro zu emanzipieren, denn heute starten 95 % der Käufer die Suche nach ihrer Traumimmobilie im Internet. Um dieser Idee gerecht zu werden, vereinen wir sowohl Immobilienprofis als auch Quereinsteiger als selbstständige Makler in unserem Netzwerk, schulen und begleiten sie. All das mit dem Ziel, sie zu echten Unternehmern und Immobilienexperten in ihrem spezifischen, geografischen Gebiet zu machen. Die Qualität unserer Aus- und Weiterbildung, unseres persönlichen Coachings und unserer digitalen Tools sind die Schlüssel zum Erfolg unserer Makler. Mit Provisionen zwischen 70 und 99 Prozent bieten wir unseren Mitgliedern zudem Vergütungsmöglichkeiten, die weit über dem Marktniveau liegen."Im Gegensatz zu anderen Maklerhäusern steht bei aller Digitalität die Mensch-zu-Mensch-Beziehung im Mittelpunkt. Denn trotz Nutzung leistungsstarker Online-Tools, die Bürostandorte unnötig und die Einstiegshürden niedrig machen, stehen im Zentrum des Geschäftsmodells Makler und Maklerinnen, die Beziehungen und Expertise vor Ort entwickeln. Darüber hinaus können sich SAFETI-Makler ein Team mit weiteren Maklern aufbauen, um gemeinsam zu arbeiten und Provisionen zu erwirtschaften. Wichtig dabei: Die über Teammitglieder zusätzlich erwirtschaftete Provision wird vom Hauptsitz des Unternehmens zusätzlich ausgezahlt und nicht den Teammitgliedern abgezogen."SAFETI Immobilien geht mit einem starken Angebot auf den deutschen Markt und wird von langfristig günstigen Trends profitieren; digitale Netzwerke selbstständiger Makler gewinnen immer mehr Marktanteile im Bereich der Wohnimmobilientransaktionen. Wir sind sehr optimistisch, dass wir unsere Entwicklungsziele in Deutschland erreichen werden", sagt Ingrid Livet.Pressekontakt:Ummen Communications GmbHDr. Tilman Pradt+49 160 9033 0098pradt@ummen.comOriginal-Content von: SAFETI, übermittelt durch news aktuell