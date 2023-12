Makiya Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Makiya-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 858,96 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1007 JPY liegt, was einer Abweichung von +17,23 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (1058,1 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,83 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Makiya-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen sowie eine kaum vorhandene Änderung der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wurde betrachtet. Auf beiden Basiswerten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Aktie von Makiya hat weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien verzeichnet und wurde in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen diskutiert. Daher ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Neutral".