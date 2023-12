Makiya Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dazu verwendet wird, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Makiya-Aktie beträgt aktuell 42, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 49,02). Insgesamt wird daher die Analyse des RSI der Makiya-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Makiya-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 839,66 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (1071 JPY) liegt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1030,72 JPY), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Makiya-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Makiya auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Makiya sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Makiya konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Makiya somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.