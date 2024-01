Makiya Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie Anlegerberichten zufolge zeigen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen Makiya. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hierbei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu der "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt. Für Makiya wurde sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 3,26 Punkten, was bedeutet, dass die Makiya-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Makiya insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Makiya-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 871,58 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1080 JPY weicht somit um +23,91 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,9 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Makiya-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.