Makiya Aktie: Abwarten

Die Aktie von Makiya wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz dem üblichen Niveau entspricht. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde die Rate der Stimmungsänderung als kaum verändert eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral"-Wert für Makiya.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von +22,17 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den Social Media-Plattformen zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als vornehmlich neutral eingeschätzt. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Makiya daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Makiya liegt bei 68,24, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral" vergeben.