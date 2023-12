Makita Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Makita":

In den letzten Wochen konnte bei Makita eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Auffälligkeit und somit einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Makita für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Makita-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3658,14 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (3890 JPY) weicht somit um +6,34 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3725,59 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,41 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Makita-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Makita aktuell mit dem Wert 57,78 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resuliert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Makita 47, vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 23. Somit ist Makita aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.