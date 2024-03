Makita Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Makita Corp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Makita beträgt das aktuelle KGV 34, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 27 haben, als überbewertet gilt. Somit erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Makita eine Performance von 15,62 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt um 36,46 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -20,84 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 28,87 Prozent hatte, liegt Makita mit 13,26 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Makita liegt bei 48,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 43,99 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Anleger in sozialen Medien haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv über Makita gesprochen. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Makita aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet gilt und sowohl in Bezug auf die Aktienkurs-Performance als auch die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung erhält.