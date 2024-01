Makita Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Diskussionen über Makita in den sozialen Medien geben Anlegern ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Makita bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Makita-Aktie ein Durchschnitt von 3673,78 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3968 JPY (+8,01 Prozent Unterschied) und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3755,29 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+5,66 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Makita erhält also insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Aktie von Makita gilt jedoch nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet, da das KGV mit 47,9 insgesamt 105 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 23,36 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Makita mit einer Rendite von 24,87 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 30,94 Prozent. Auch hier liegt Makita mit 6,08 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.