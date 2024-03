Makita Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Makita Corp":

Die Dividende von Makita steht derzeit in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -2,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik als "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurden vor allem private Anleger in sozialen Medien besonders positiv gegenüber Makita bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Der langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Makita zeigt einen Wert von 38,65, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 46,06 bewertet, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral".