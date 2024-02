Makita Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Makita hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Makita damit um 19,67 Prozent unter dem Durchschnitt von 28,44 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 34,06 Prozent, wobei Makita aktuell 25,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennbar sind. Die Stimmung für Makita hat sich jedoch in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat unsere Analyse in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Makita ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Makita im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem haben sich die positiven Themen rund um Makita in den vergangenen Tagen verstärkt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Makita im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinen eine Dividendenrendite von 0,54 % aus, was 2,24 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,77 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.