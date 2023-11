Makita Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Makita wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 90,91 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating für die Makita-Aktie bedeutet. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat Makita eine Rendite von 29,04 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie"-Sektoraktien liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 26,13 Prozent, wobei Makita mit 2,91 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Makita in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, abgesehen von einem Tag, an dem negative Themen dominierten. In den letzten Tagen war jedoch eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Makita zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Makita aktuell 49,5, was 134 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Überbewertung hindeutet. Daher erhält Makita auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.