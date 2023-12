MakeMyTrip Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Makemytrip als schlecht, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -2,75 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" ergibt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Makemytrip bei 33,51 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 46,98 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +40,2 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 42,43 USD, was einer Distanz von +10,72 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv sind. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Makemytrip aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Makemytrip bei 47,82, was unter dem Branchendurchschnitt von 50,21 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.