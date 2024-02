MakeMyTrip Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Dividendenpolitik von Makemytrip erhält aktuell eine negative Bewertung von -2,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Dies ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, das derzeit bei 0 liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Makemytrip liegt bei 34,5, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 24 eine überverkaufte Situation an, was als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Makemytrip daher eine gute Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Makemytrip wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben eine neutrale Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Makemytrip positive Bewertungen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 38,03 USD, während der letzte Schlusskurs bei 59,11 USD liegt, was eine deutliche Abweichung von +55,43 Prozent darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 49,49 USD eine positive Abweichung von +19,44 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.