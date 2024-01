MakeMyTrip Aktie: Das macht richtig Spaß!

Makemytrip, ein Unternehmen aus dem Bereich des Internet- und Katalogeinzelhandels, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2.76% liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Makemytrip weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (38,58 Punkte) als auch der RSI25 (36,81 Punkte) weisen auf eine neutrale Bewertung hin. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche konnte Makemytrip in den letzten 12 Monaten eine Performance von 65,03 Prozent erzielen, was eine Outperformance von +62,68 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite um 66,61 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Das Anleger-Sentiment für Makemytrip ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

