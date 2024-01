MakeMyTrip Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Makemytrip: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Makemytrip-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- und Katalogeinzelhandels eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was einer Differenz von 2,74 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieses Unterschieds wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Makemytrip. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu dem Unternehmen deutet darauf hin, dass es derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

In der technischen Analyse wird eine Abweichung von +39,7 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +10,46 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

