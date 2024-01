Major Drilling Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Aktienkurs von Major Drilling hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,88 Prozent erzielt, was 6,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -12,62 Prozent, und Major Drilling liegt aktuell 6,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Major Drilling war neutral, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Major Drilling als Neutral-Titel bewertet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 37,97, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der Wert für den RSI25 liegt bei 32,92, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking des Relative Strength Indikators ist demnach "Neutral".

Investoren, die in die Aktie von Major Drilling investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine geringere Rendite von 3,59 Prozentpunkten erzielen. Die niedrigen Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

