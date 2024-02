Major Drilling Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Anleger-Stimmung bei Major Drilling ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 45, was als neutral eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Major Drilling im letzten Jahr um 0,35 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien", was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

