Major Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Investoren: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Major eingestellt waren. Es gab weder übermäßig positive noch negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Major daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung zu Major ebenfalls als "Neutral".

Dividende: Die Dividendenrendite berechnet sich aus der gezahlten Dividende im Verhältnis zum jeweiligen Kurs. Derzeit weist Major eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,74 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einer Differenz von 6,74 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für Major einen Wert von 71,43, was als überkauft gilt und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 71 eine Überkauf-Situation und somit ebenfalls die Bewertung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Technische Analyse: Anhand der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Major-Aktie ein Durchschnitt von 0,25 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,156 HKD, was einen Unterschied von -37,6 Prozent darstellt und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,2 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-22 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Major daher in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

