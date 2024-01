Major Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Bystronic":

Der Aktienkurs von Major in der Verbrauchsgüterbranche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -30,3 Prozent verzeichnet, was mehr als 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Einzelhandelsbranche mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, die eine Rendite von -25,59 Prozent aufweist, liegt Major mit einer Rendite von 4,71 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie von Major in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie von Major aktuell mit einem Wert von 50 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Major zeigen, dass es weder überwiegend positive noch negative Einschätzungen gibt. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um das Unternehmen ist neutral. Aus diesem Grund wird die Aktie von Major von unserer Redaktion als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Major im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (5,62 %) eine niedrigere Dividendenausschüttung von 0 % auf, was zu einer Differenz von 5,62 Prozentpunkten führt. Daher wird die Dividendenausschüttung von Major derzeit als "Schlecht" eingestuft.