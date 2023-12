Major Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Diskussion über Major in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Major wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Major verläuft aktuell bei 0,03 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,028 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,67 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,03 HKD, was einer Differenz von -6,67 Prozent entspricht und damit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Major mit einer Rendite von -12,5 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,53 Prozent, wobei Major mit 7,03 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Major wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Major weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt, dass Major auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 42,86). Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Major-Wertpapier in diesem Abschnitt.