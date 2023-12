Major Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Major zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten auf üblichem Niveau lag, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie von Major daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite der Major-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Major-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 HKD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 0,027 HKD liegt, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild und führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Major in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,5 Prozent erzielt hat, während der Durchschnitt der Branche bei -22,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Major, basierend auf der Analyse von Sentiment, Dividendenpolitik, technischer Entwicklung und Branchenvergleich.