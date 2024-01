Major Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Aktienkurs von Major verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,5 Prozent. Im Branchenvergleich schnitt das Unternehmen jedoch besser ab als ähnliche Aktien aus dem "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Sektor, die im Durchschnitt um -24,17 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,67 Prozent für Major in diesem Bereich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -13,82 Prozent, wobei Major um 1,32 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie von Major ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Major derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,55 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche -5 beträgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Major-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,024 HKD lag, eine Abweichung von -20 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Wert von 0,03 HKD eine Abweichung von -20 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Major-Aktie somit in der Kategorie einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Major-Aktie liegt bei 66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 57,14, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Major.