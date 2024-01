Majestic Wine Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Naked Wines liegt derzeit bei 55,27 und ist damit um 107 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, der bei 26 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie von Naked Wines eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Naked Wines im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,09 Prozent erzielt, was 56,47 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt 12,38 Prozent, wobei Naked Wines aktuell 62,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Naked Wines bei 73,34 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 56,1 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -23,51 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 42,28 GBP, was einer Distanz von +32,69 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.