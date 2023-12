Majestic Wine Aktie: Was geht denn hier ab?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Naked Wines liegt das KGV mit einem Wert von 55,27 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Der genaue Abstand beträgt derzeit 140 Prozent, basierend auf einem durchschnittlichen KGV in der Branche von 23. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Naked Wines investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,66 Prozentpunkten erzielen können. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus und die Ausschüttungspolitik des Konzerns wird daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat Naked Wines in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -50,09 Prozent erzielt, was mehr als 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 8,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was Naked Wines um 58,33 Prozent unterbietet. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild von Naked Wines in den letzten Tagen. Die Stimmungsanalyse ergibt eine insgesamt positive Einschätzung, basierend auf drei positiven und einem negativen Tag sowie zwei unklaren Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Insgesamt erhält Naked Wines von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.