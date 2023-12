Majestic Wine Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktie von Naked Wines weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55,27 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (26,22) einer Überbewertung um 111 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Naked Wines in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Naked Wines zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Naked Wines ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Diskussionen und Meinungen der letzten Wochen widerspiegelt. Positive Themen stehen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".