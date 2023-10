Die Maison Perrier-Jouët präsentiert eine exklusive weltweite Vorschau auf ihre neue Kampagne mit Schauspielerin Mélanie Laurent als Artisan of Change

Paris (ots/PRNewswire) -Eine andere Sicht auf die Natur, unterstützt durch konkrete Maßnahmen für eine erstrebenswerte ZukunftDie Maison Perrier-Jouët präsentiert in Japan eine exklusive Vorschau auf ihre neue Kampagne mit dem Titel ‚Fill your World with Wonder'. In deren Zentrum steht die französische Schauspielerin und Regisseurin Mélanie Laurent, die zu diesem Anlass in Tokio weilt. Diese einzigartige Ode an die Natur, die vom 11. bis 29. Oktober 2023 in einem Pop-up-Raum in der japanischen Hauptstadt gezeigt wird, ist Ausdruck der positiven Sichtweise des Hauses, wie wir die Welt, die wir teilen, besser bewohnen und die Bedingungen für eine erstrebenswerte Zukunft schaffen können.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/English/9216851-maison-perrier-jouet-presents-new-campaign-melanie-laurent/Die Maison Perrier-Jouët nutzt diese Gelegenheit, um zu verkünden, dass sie einen – von der UNESCO World Heritage Champagne Hillsides, Houses and Cellars Mission koordinierten – Aufruf zur Einreichung von Projekten startet, die dazu beitragen sollen, die biologische Vielfalt in der Champagne durch die Einrichtung von Schutzgebieten und Grünzügen zu fördern. Diese neue Initiative ergänzt die Umweltmaßnahmen, welche die Maison seit mehr als 10 Jahren auf lokaler Ebene durchführt. Dazu gehört ein experimentelles regeneratives Weinbauprogramm auf 27 Hektar ihres Weinbergs, das bis 2030 auf den gesamten Weinberg ausgedehnt werden soll.„Alles beginnt mit einer Blume"Die Maison Perrier-Jouët hat beschlossen, ihre neue Kampagne ‚Fill your World with Wonder' zunächst exklusiv in Japan zu präsentieren, bevor sie international in den USA, Südkorea, Singapur, China und Hongkong eingeführt wird. Für die Kampagne konnte übrigens der japanische Regisseur Show Yanagisawa gewonnen werden. Dessen einzigartiger künstlerischer Ansatz ist ideal geeignet, eine andere Sicht auf die Natur zu vermitteln, die von der international bekannten französischen Schauspielerin und Regisseurin Mélanie Laurent verkörpert wird. In der Eröffnungssequenz des Films ist die japanische Anemone zu sehen – das ikonische Emblem des Hauses, das 1902 vom wegweisenden Jugendstil-Künstler Emile Gallé kreiert wurde – welche die Inspiration der Maison Perrier-Jouët durch die Natur symbolisiert. Diese Blume steht dabei für alle anderen Blumen und ihre wichtige Rolle in unseren Ökosystemen. Wie Mélanie Laurent sagt: „Alles beginnt mit einer Blume."Die Maison Perrier-Jouët präsentiert ihre neue Kampagne und ihre positive Sicht auf die Welt vom 11. bis 29. Oktober 2023 im The House of Wonder, einem Pop-up-Raum in Tokio.Wie wir die Welt, die wir teilen, besser bewohnen könnenInspiriert von der Rolle der Blumen bei der Herstellung von Beziehungen innerhalb des Ökosystems, soll der neue Film der Maison Perrier-Jouët das Bewusstsein dafür schärfen, dass der Mensch – wie die Blumen und alle anderen Pflanzen- und Tierarten – Teil der Natur und nicht von ihr getrennt ist. Die Maison ermutigt uns dazu, die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Arten wiederzuentdecken, um die Welt, die wir teilen, besser zu bewohnen – das zeigen die Initiativen, die sie in den letzten 10 Jahren in den eigenen Weinbergen zur Förderung der biologischen Vielfalt unternommen hat, ebenso wie ihr wissenschaftlich fundiertes Experimentations-Programm für regenerativen Weinbau.Für die Maison Perrier-Jouët ist die Blume eine Inspiration, um unseren Lebensstil zu überdenken und eine erstrebenswerte Zukunft zu schaffen: eine wiederverzauberte Welt, in der die kollektive Dimension von grundlegender Bedeutung ist. „In der neuen Perrier-Jouët-Kampagne vermitteln Blumen eine Botschaft, die zugleich humanistisch, kulturell und poetisch ist. Sie sind eine Art, von der Welt und mit der Welt zu sprechen, eine Einladung, sich neu zu verbinden", erklärt Mélanie Laurent.Aufruf zur Einreichung von Projekten zur Förderung der biologischen Vielfalt in der ChampagneAngesichts des rasanten Verlusts der Artenvielfalt hat die Maison Perrier-Jouët in ihren Weinbergen nachhaltige Anstrengungen unternommen, um den Einfluss ihrer Aktivitäten auf die Umwelt zu begrenzen und ihre Praktiken so anzupassen, dass die Natur sich selbst erneuern kann. Die Maison hat sich ein ebenso ehrgeiziges wie wichtiges Ziel gesetzt: Bis 2030 sollen 100 % der eigenen Weinberge regenerativ bewirtschaftet werden und 100 % der Partner sich dazu verpflichten, die Zertifizierung für nachhaltigen Weinbau in der Champagne (VDC) zu erhalten.Die Maison experimentiert mit vier Möglichkeiten zur Förderung der biologischen Vielfalt: Biomasse-Pflanzendecken, Blumen-Pflanzendecken, „Vitiforestry" (Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern im Weinberg) und Grünzüge.Als Erweiterung dieses Ansatzes kündigt die Maison Perrier-Jouët einen – von der UNESCO World Heritage Champagne Hillsides, Houses and Cellars Mission koordinierten – Aufruf zur Einreichung von Projekten an, um Initiativen zum Schutz und zur Förderung der lokalen Flora und Fauna zu unterstützen. Ziel ist es, die Einrichtung eines Netzes aus Lebensräumen, Reservaten und Korridoren für biologische Vielfalt zu begleiten, das die Montagne de Reims mit der Marne verbindet. Die ausgewählten Projekte sollen ab 2024 umgesetzt werden.„Wir freuen uns, dass die Maison Perrier-Jouët ihre Vision von der Natur und der Zukunft mit diesem Aufruf zu Projekten teilt, die über das eigene Weingut hinausgehen und ihren ökologischen Beitrag für die Region und die Gemeinschaft verstärken. Mit dieser Initiative bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, positive und konkrete Maßnahmen für das Ökosystem der Champagne, zu dem wir gehören, zu ergreifen", erklärt César Giron, CEO der Maison Perrier-Jouët.Die Maison Perrier-Jouët verstärkt ihre Bemühungen und ist derzeit dabei, weitere wichtige Projekte zu verwirklichen, die in den kommenden Monaten vorgestellt werden sollen.Über Maison Perrier-JouëtDie Maison Perrier-Jouët wurde im Jahre 1811 von einem Paar gegründet, das dieselbe Liebe zu Natur und Kunst teilte. Von Beginn an wählten sie die Chardonnay-Rebe als Signatur der Maison und legten den blumigen Stil fest, der die Champagner der Maison Perrier-Jouët von anderen abhebt. Seit mehr als zwei Jahrhunderten entwickelt sich die Maison Perrier-Jouët in enger Verbindung mit der Natur, geleitet vom freien Geist ihrer Gründer und vom Überschwang des Jugendstils. Die Natur ist und bleibt ihre wichtigste Inspirationsquelle. Die Erde ist ein gemeinsamer Garten, den die Maison kultiviert, während sie ihre Champagner herstellt. 