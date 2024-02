Mainz Biomed Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Mainz Biomed-Aktie wird derzeit von verschiedenen trendfolgenden Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt über 200 Tage beträgt 2,71 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,901 EUR liegt, was einer Abweichung von -66,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,98 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs (-8,06 Prozent) darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Mainz Biomed in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabil bleibende Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Mainz Biomed-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung für die Mainz Biomed-Aktie, basierend auf den verschiedenen analysierten Indikatoren.