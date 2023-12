Mainz Biomed Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Mainz Biomed war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab überwiegend positive Diskussionen an vier Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Mainz Biomed insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Mainz Biomed bei 3,4 EUR verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 1,018 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -70,06 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 1,49 EUR und einer Differenz von -31,68 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Schlecht".

Die Sentiment-Analyse und der Buzz in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Mainz Biomed zu verzeichnen waren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel in den roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie war insgesamt geringer als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Mainz Biomed ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating, da der RSI7 bei 35,29 Punkten und der RSI25 bei 51,9 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält das Mainz Biomed-Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des RSI.